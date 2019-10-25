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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişinin yaralandığını duyurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 6, Zikar'da 6, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 24 gösterici yaşamını yitirdi.

Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişi yaralandı.

- Bazı vilayetlerde sokağa çıkma yasağı

Açıklamada ayrıca Divaniye, Meysan, Zikar, Basra ve Babil illerinde ateşe verilen ve zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısının 27 olduğu ve söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının "yaralı ve şehit sayısını paylaşmayarak, kamuoyuna yanlış bilgi verdiği, şeffaf bilgi paylaşımı ilkesine ve bilgi edinme hakkına aykırı davrandığı" savunulan açıklamada, konuyla ilgili olarak bakanlığa karşı dava açılacağı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

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