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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 23:13 | Son Güncelleme

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, başkent Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişinin yaralandığını açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 30 gösterici yaşamını yitirdi.

Olaylarda çoğu açılan ateş veya atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı.

Daha önce yapılan açıklamada bugünkü gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gösteriler nedeniyle Basra, Vasıt, Musenna, Babil, Divaniyye, Zikar ve Meysan vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

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