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Irak'taki gösterilere "Erbain törenleri" nedeniyle ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 05:36 | Son Güncelleme

Irak'taki gösterilere "Erbain törenleri" nedeniyle ara verildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyinde Şii nüfusun yoğun olduğu kentlerde hükümet karşıtı gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Ed-Divaniyye ilinden aktivist Selim el-Cesur, AA muhabirine, kentte dün de gösterilerin devam ettiğini ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmadığını söyledi.

Cesur, göstericilerin, Erbain törenleri sona erene kadar gösterilere ara verilmesine karar verdiğini ifade etti. Cesur, "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, iş imkanlarının oluşturulması ve yolsuzluk yapanların yargılanması" yönündeki taleplerinin karşılanması için Erbain törenlerinden sonra gösterilere yeniden başlanacağını belirtti.

Es-Semava kentinden aktivist Haldun el-Ahmed de göstericilerin bugün gösterilere ara verdiğini söyledi.

Ahmed, insanların Erbain törenine katılmalarını ve güvenlik güçlerinin de görevlerini rahatlıkla yapmalarını sağlamak için bu kararı aldıklarını aktardı.

- Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbain ırak

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