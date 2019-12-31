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  4. Irak'taki Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne girmeye çalışıyor

Irak'taki Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne girmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

Irak'taki Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne girmeye çalışıyor

BAĞDAT (AA) - ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliğe girmeye çalışıyor.

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

- Şii milis liderleri de orada

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

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