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  4. Irak’taki Hizbullah Tugayları’ndan Salih’e uyarı: “Trump ile görüşürsen Bağdat’tan kovulacaksın”

Irak’taki Hizbullah Tugayları’ndan Salih’e uyarı: “Trump ile görüşürsen Bağdat’tan kovulacaksın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Irak’taki Hizbullah Tugayları, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e “ABD Başkanı Trump ile görüşürsen seni Bağdat’tan kovarız” uyarısında bulundu.Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsveç’e geldi.

Irak’taki Hizbullah Tugayları, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e “ABD Başkanı Trump ile görüşürsen seni Bağdat’tan kovarız” uyarısında bulundu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsveç’e geldi. Cumhurbaşkanı Salih’in zirve toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini reddeden Hizbullah Tugayları, Salih’i görüşme konusunda uyardı. Iraklı Hizbullah Tugayları Emniyet Sorumlusu Ebu Ali el-Askeri sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Berhem Salih’in ahmak Trump ve ona eşlik eden katiller çetesi ile görüşmemesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Salih’in Trump ile görüşmesini Irak halkının iradesine karşı çıkmak olarak nitelendiren el-Askeri, Salih’i hedef alarak “Trump ve çetesinin döktüğü masum kanları göz ardı ettiği için Iraklıların buna karşı bir tutumu olacak. O zaman size hoş gelmediniz diyeceğiz. Sizi onurlu ve şanlı Bağdat’tan özgür evlatlarımız kovacak” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Trump’ın Davos’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşeceğini açıklamıştı. Öte yandan geçtiğimiz yılın sonunda Kerkük’teki bir üsse düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşı müteahhitin ölmesi üzerine ABD, Irak’taki Hizbullah Tugayları’nı bombalamıştı. Ayrıca ABD, Irak’taki üslerine düzenlenen roketli saldırılardan Hizbullah Tugayları’nı sorumlu tutuyor.

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