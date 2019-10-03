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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 02:34 | Son Güncelleme

Zikar vilayetindeki gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

IRAK (AA) - Irak'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.

Bağdat'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kenti Hüsyeniye Eğitim Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 gösterici ve 1 polisin hayatını kaybettiği gösterilerde 97 gösterici ve 15 polis olmak üzere 112 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların ameliyata alındığı belirtildi.

- Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor.

- Resmi binalar ateşe veriliyor

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığında görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Ülke genelindeki gösterilere güvenlik güçleri sıcak tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirirken bölge kaynakları, güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin can kayıplarına neden olduğunu aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak protestolar Zikar vilayeti

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