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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins: - "Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerden kaygı duyduklarını belirterek tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins "protesto açıklaması" notuyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok." ifadelerini kullandı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdat DEAŞ karşıtı koalisyon ırak

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