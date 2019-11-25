Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 günde 11 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülke çapındaki hükümet karşıtı gösterilerde 4 günde 11 kişinin öldüğünü, yaklaşık 300 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler kapsamında 21-24 Kasım periyodunda yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

Güvenlik güçlerinin bu dönemde göstericilere karşı yine orantısız güç kullandığına işaret edilen açıklamada, başkent Bağdat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Zikar kentindeki gösterilerde 7 kişinin öldüğü, 131 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, Basra'da ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Komisyon, açıklamasında, hükümete ve güvenlik güçlerine, göstericilere yönelik aşırı şiddet kullanmama çağrısını yineledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

