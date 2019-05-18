Irak’taki husumetin kanı Ankara’da aktı

Husumetli olduğu akrabasını ve yanındaki arkadaşını Ankara’nın Mamak İlçesinde bir parkta bıçaklayan katil zanlısı ifadesinde, cinayeti Irak’taki kan davasından dolayı işlediğini söyledi.

Olay, saat 23.00 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Çağlayan Mahallesinde bulunan Kent Parkı’nda meydana geldi.

Parkta bulunan Iraklı Amjad Ahmad (20) ve arkadaşı İbrahim Almualla, iddiaya göre yanlarına gelen ve aralarında daha önce husumet bulunan Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu iki grup arasında çıkan kavgada Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Katil zanlıları olay yerinden kaçarken ihbar üzerine parka çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapmak üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad’ın göğsünden ve sırtından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı İbrahim Almualla ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Irakta ölen abisinin intikamını aldı

Cinayet mahalline gelen polis ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak çevrede incelemede bulundu. Vatandaşların ifadeleri doğrultusunda 3 saldırganı yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi’nde kasap olan Muhayettin Neccar’ı dükkanının yakınında yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Neccar, ifadesinde, Amjad Ahmad’ın 2013 yılında Irak’ta abisini öldürdüğünü ve bu sebeple peşine düştüğü Ahmad’ı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.



PARTNER Musti son modaya uydu