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Irak'taki iki saldırıda 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:43 | Son Güncelleme

Irak'taki iki saldırıda 5 sivil öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve ülkenin kuzeyindeki Kerkük'te düzenlenen saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Bağdat Emniyeti'nde görevli Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların başkentin doğusundaki Es-Sadr kentinde seyir halindeki araçtan susturucu takılı silahlarla ateş açmaları sonucunda 3 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Halef, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kerkük Emniyeti'nde görevli Binbaşı Hamid el-Ubeydi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Molla Abdullah nahiyesi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Kerkük saldırı

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