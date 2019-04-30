Irak’taki kum fırtınasının bilançosu arttı

Irak’ın özellikle güneyini dün etkisi altına alan kum fırtınası 5 kişinin ölümüne 158 kişinin hastanelik olmasına yol açtı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki kum fırtınasında 5 kişin öldüğünü, 158 kişinin nefes darlığı ve meydana gelen kazalarda yaralandığı için hastanelere kaldırıldığını söyledi. Kerbela kentinde 4 kişinin öldüğü ve 61 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Necef kentinde 1 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı, Vasıt kentinde ise 72 kişinin nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Son 30 yılın en şiddetli kışını geçiren Irak’taki kum fırtınasının birçok maddi zarara yol açtığı bildirilirken fırtınanın yaşandığı kentlerde onlarca trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı.

