Irak'taki Kürt partiler, "ABD'nin askeri varlığını" tartışan meclis oturuma katılmayacak

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Kürt siyasi partiler, ülkeden yabancı güçlerin çıkarılması için mecliste düzenlenen olağanüstü oturuma katılmıyor.

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkan Vekili Viyan Sabri, partinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki "stratejik güvenlik" anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması talebiyle düzenlenen olağanüstü toplantıya Kürt partilerin katılmayacağını ifade etti.

Sabri, Kürtler olarak bu konuda tarafsız kalmalarının hem Irak hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkarına olacağını söyledi.

Irak Meclisinde Kürtleri 58 milletvekili temsil ediyor.

Irak Meclisi, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı.

- ABD ve Irak arasındaki stratejik güvenlik anlaşması