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  4. Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü

Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 19:43 | Son Güncelleme

Irak'ta başta Bağdat olmak üzere farklı kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ikisi polis dört kişi hayatını kaybetti.

Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.Irak'ta Pazartesi günkü hükümet karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesi üzerine ikisi polis dört kişi yaşamını yitirdi. Başta başkent Bağdat olmak üzere farklı kentlerdeki protestolarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışma sonucu onlarca kişi de yaralandı. Polisin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler bir kaç haftalık aranın ardından yeniden başladı.

Sağlık ekipleri ve güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Bağdat'ın Tayaran Meyda'nında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden göstericilerden biri polis kurşunlarına, diğeri ise göz yaşartıcı gaz kapsülüne hedef oldu. Protestoya katılan kalabalıktaki bazı göstericiler polise motolof kokteyli ve taşla saldırdı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 14 polis yaralandı. Bağdat polisi göstericilerin kapattığı ana yolların yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

Basra kentindeki gösteri sırasında iki polis memuru sivil bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik yetkilileri olayın, polisle göstericiler arasındaki çatışmasının ortasında kalan aracın bölgeden kaçmaya çalışırken yaşandığını aktardı.

Nasıriye, Kerbela, ve Amara gibi kentlerde de sokağa dökülen göstericiler lastik yakarak caddeleri kapattı. Göstericiler tepkilerin odağında olan Başbakan Adil Abdülmehdi'yi bütün Iraklıları temsil eden bir hükümet kurma sözünü tutamamakla suçluyor.

Yaklaşık dört aydır süren ve çoğunlukla genç Iraklıların katıldığı kitlesel gösterilerde 450'den fazla kişi hayatını kaybetti.

rtr,GY/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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