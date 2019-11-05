Irak'taki Protesto Gösterilerinde Ölümler Sürüyor

Irak’ta devam eden protestolarda güvenlik güçleri bir kez daha göstericilerin üzerine ateş açtı. Olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde Pazartesi akşamı da gösteriler devam ederken Nasıriye kenti yakınlarındaki Shatra’da güvenlik güçleri göstericilerin üzerine ateş açtı. Olayda en az 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Hastane yetkilileri hayatını kaybedenlerin başlarından aldıkları isabetle öldüklerini belirtiyor. Güvenlik güçleri de göstericilerin üst düzey bir kamu görevlisine saldırmaya çalıştıklarını bunun üzerine ateş açıldığını söylediler.

Um Kasr şehrindeki gösterilerde de yine güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Burada da göstericiler şehirdeki limanın girişinde oturma eylemi yapıyorlardı.

Basra’da Pazartesi akşamı saat 10’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve yasağa uymayanlara karşı güç kullanılacağı duyuruldu.

Ekim ayının başında gösterilerin başlamasından bu yana en az 250 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi akşamı başkent Bağdat’ta da en az 6 gösterici hayatını kaybetti. Shatra’da bir gösterici öldü.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Irak’ta devam eden şiddet nedeniyle dehşete düşüyorum. Şiddet şiddeti çekiyor, Barışçıl göstericiler korunmak zorunda. Ulusal diyalog için önemli bir zaman”ifadelerini kullandı.

