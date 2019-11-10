Irak’taki protestolar dinmiyor

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününe girerken Kuveyt, Basra Konsolosluğundaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününde devam ediyor. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge karşısındaki Tahrir Meydanı’nda toplanan yüz binlerce protestocu Yeşil Bölge’ye giden Sinek, Ahrar ve Şüheda köprülerini geçme girişimleri devam ederken güvenlik güçleri köprüye giden yollara beton barikat yerleştirdi.

Protestocuları dağıtmak için gaz bombası kullanan güvenlik güçleri protestocuları Tahrir Meydanı’nda tutmaya çalışıyor.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Zikar ilinde eğitim müdürlüğü binası önünde toplanan protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında aralarında güvenlik güçleri mensuplarının bulunduğu 30’a yakın kişi yaralandı.

Ülkenin en güneyindeki Basra kentinde ise dün protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan sonra birçok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Olayların ardından Kuveyt, Basra Konsolosluğundaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu. Kuveytli el-Ray Gazetesi bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, Basra kentindeki istikrarsızlık nedeniyle başkonsolos ve diğer diplomatların bugün sınır kapısından ülkeye geri döneceklerini açıkladı.

