Irak’taki protestolar "Kürt Baharı"na mı işaret ediyor?

Yerel halk düşen petrol fiyatları ve salgın nedeniyle bu sefer durumun farklı olduğunu belirtiyor.Geçtiğimiz on gün içinde Irak’ın en güvenli bölgelerinden biri olarak görülen Süleymaniye’de on kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Binalar yakıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi, internet kesildi. Aralık ayının başından bu yana Irak'ın kuzeyindeki özerk Irak Kürdistan Bölgesi'nde yaşayanlar hükümet karşıtı protesto gösterileri yapıyorlar. Protestolar, yerel yönetimin nisan ayından bu yana kamu görevlilerinin maaşını tam olarak ödememesi üzerine başladı. Uygulanan gösteri yasağına rağmen protestolar devam ediyor. Söz konusu protestoların şiddeti geçen haftadan bu yana arttı. Politikacıları yolsuzluk, görevini kötüye kullanma ve adam kayırmacılıkla suçlayan göstericiler bazı siyasi partilerin merkezlerini de ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı biber gazı ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermi de kullandığı ve birçok kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Çıkan olaylarda, cuma sabahı itibariyle biri 16 yaşında bir çocuk olmak üzere 10 kişinin öldüğü ve 65 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca gazetecilerin tacize uğradığı ve sosyal medya sitelerinin engellendiği bildiriliyor.

Barzani "yabancı güçleri" suçladı Yaşanan olaylar nedeniyle Süleymaniye’de sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ilan edilirken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı konuşmada "yabancı güçleri" protestolara sızmakla suçladı. Süleymaniyeli olan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu ve Fransa ile İngiltere'nin temsilcileri de gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdi. Maaşların ödenmemesi karmaşık ve uzun süredir devam eden siyasi sorunların bir yansıması. Irak’ın ulusal gelirinin neredeyse tamamı petrol satışından elde ediliyor. Erbil merkezli bölgesel Kürt yönetiminin petrol satışlarından gelen fonları ulusal hazineye aktarması gerekiyor. Buna karşılık Bağdat merkezi yönetiminin ise Kürtlere ulusal bütçeden pay vermesi ve bununla maaşların ödenmesi öngörülüyor. Ancak bu anlaşma böyle işlemediği için her iki taraf diğerini suçluyor. Bağdat, Erbil’in petrol anlaşmalarından yan gelir elde ettiğini iddia ederken, Erbil Bağdat’ın fonları siyasi nedenlerle tuttuğunu söyleyerek mevcut ödeme problemlerinden merkezi yönetimin sorumlu olduğunu öne sürüyor.

Kürtler arasındaki anlaşmazlıklar Öte yandan Kürtler arasında da siyasi güç mücadelesi mevcut. Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)’ni kendi askeri gücüne sahip ve bu kuvvetler geçmişte pek çok kez birbirleriyle çatıştı. İki parti arasında derin görüş ayrılıkları mevcut ve Bağdat ile ilişkiler de bunlardan biri. Çarşamba günü KDP ve KYB üst düzey yetkililerinin dahil olduğu bir heyet Bağdat'a görüşmeye gitti. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt Kubat Talabani basına yaptığı açıklamada heyetin anlaşma yapmadan dönmeyeceğini söyledi. Ancak Bağdat ve Irak Kürt yönetimi arasındaki anlaşma ve suçlamalar yıllardır devam ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde protestolar da ilk kez yapılmıyor. Yerel halk ve uzmanlar bu sefer protestoların farklı olduğu görüşünde. "Gençler iş bulamıyor ve öfkeli" İş gücüne katılan yeni bir nesil var ve genç erkekler iş bulamıyor. Yerel bir gazeteci olan Zanko Ahmad bu kişilerin protestolara katıldığını belirterek, "Sokaktakilerin çoğunluğu gençler. Birçoğu kamu görevlisi dahi değil. Son seçimlerde gençler kızgınlıklarını sandıkta göstermişti. Ancak şimdi etkili bir muhalefet partisi yok. Öfkelerini siyasi parti merkezlerini ve yetkililerin evlerini yakarak gösteriyorlar" şeklinde konuşuyor.