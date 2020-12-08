HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’taki protestolarda 3 kişi daha öldü

Irak’taki protestolarda 3 kişi daha öldü

08.12.2020 18:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye ilinde maaş protestolarında bugün 3 kişi hayatını kaybetti.IKBY ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan petrol gelirini paylaşma konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşların ödenmemesi üzerine başlayan protestolar Süleymaniye’nin diğer bölgelerine sıçradı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye ilinde maaş protestolarında bugün 3 kişi hayatını kaybetti.
IKBY ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan petrol gelirini paylaşma konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşların ödenmemesi üzerine başlayan protestolar Süleymaniye’nin diğer bölgelerine sıçradı. Bugün Tekkiye kasabasında protestolar yapıldı. İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binasını basarak ateşe veren protestocular, kaymakamlık binasını da ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan şiddet olaylarında biri güvenlik gücü mensubu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Dün Süleymaniye iline bağlı Seyit Sadık, Çemçemal, Kelar ve Kifri kentlerinde, protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çıkan şiddet olaylarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

Türk şirketine ait gemiye el koymuşlardı! Türkiye'den Hafter'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar

Elektrik kesintisi listesi 9 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

İğrenç olay! Çarpma bahanesiyle kadınları taciz etti

İğrenç olay! Çarpma bahanesiyle kadınları taciz etti

İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak! Vali Köşger detayları açıkladı

Vali açıkladı! Özel tedbirler uygulamaya konuldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.