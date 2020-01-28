Irak'taki Protestolarda Şiddet Daha da Arttı

Irak’ta yaklaşık dört aydır devam eden hükümet karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi gittikçe sertleşiyor. Polisin gerçek mermi kullandığı haberlerinin yanısıra, kimliği bilinmeyen silahlı sivil saldırganların da protestocuları hedef aldığı bildirildi.

Kalabalığı dağıtmak için harekete geçen güvenlik güçleriyle protestocular arasında haftasonu Naziriye’de çıkan çatışmalarda en az 5 protestocu öldü, 75 kişi de yaralandı.

Kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin de protestocuların bulunduğu kampı kamyonlarla basıp ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Silahlı saldırganlar protestocuların kurduğu çadırları da ateşe vererek meydanı terketti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bölgedeki olaylara tanıklık edenler bazı protestocuların tuğla kullanarak meydanda kalıcı yapılar inşa etmeye başladığını söylüyor. Bazı tanıklar da bir grup göstericinin Pazartesi günü en az 5 polis aracını ateşe verdiğini ileri sürdü.

Irak askeri yetkilileri, haftasonu Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 5 Katyuşa füzesi fırlatıldığını, füzenin isabet ettiği ABD büyükelçiliğinin de bulunduğu bölgede en az 3 kişinin yaralandığını ancak ölen olmadığını açıkladı.