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Irak'taki Protestolarda Şiddet Daha da Arttı

28.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

Irak'ta kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin de protestocuların bulunduğu kampı kamyonlarla basıp ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor

Irak'taki Protestolarda Şiddet Daha da Arttı

Irak’ta yaklaşık dört aydır devam eden hükümet karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi gittikçe sertleşiyor. Polisin gerçek mermi kullandığı haberlerinin yanısıra, kimliği bilinmeyen silahlı sivil saldırganların da protestocuları hedef aldığı bildirildi.

Kalabalığı dağıtmak için harekete geçen güvenlik güçleriyle protestocular arasında haftasonu Naziriye’de çıkan çatışmalarda en az 5 protestocu öldü, 75 kişi de yaralandı.

Kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin de protestocuların bulunduğu kampı kamyonlarla basıp ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Silahlı saldırganlar protestocuların kurduğu çadırları da ateşe vererek meydanı terketti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bölgedeki olaylara tanıklık edenler bazı protestocuların tuğla kullanarak meydanda kalıcı yapılar inşa etmeye başladığını söylüyor. Bazı tanıklar da bir grup göstericinin Pazartesi günü en az 5 polis aracını ateşe verdiğini ileri sürdü.

Irak askeri yetkilileri, haftasonu Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 5 Katyuşa füzesi fırlatıldığını, füzenin isabet ettiği ABD büyükelçiliğinin de bulunduğu bölgede en az 3 kişinin yaralandığını ancak ölen olmadığını açıkladı.

Belirli bir lideri olmayan ve geçen Ekim ayının başından bu yana ülke genelinde özellikle büyük kentlerde devam eden gösterilerde yolsuzluk, işsizlik, gelir eşitsizliği protesto ediliyor. Bu protestolar, Irak’taki İran destekli Şii yönetime karşı, 2003 yılında Saddam Hüseyin’in ABD’nin müdahalesi sonucu devrilmesinden bu yana ortaya çıkan en büyük çaplı ayaklanma olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Abdülmehdi ABD Dışişleri Bakanı’nı aradı

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu arayarak bölgedeki gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladı.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin Pompeo’yla konuşmasında Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binalarının hedef alınmasını da kınadıklarını söyledi ancak Irak’ın bağımsızlığına da tüm taraflarca saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bağdat’taki ABD’li diplotmalardan roket saldırısı sonrası henüz bir açıklama gelmedi.

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