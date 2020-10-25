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Irak’taki protestolarda şiddet olayları artarak devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 22:03 | Son Güncelleme

Irak’ta geçtiğimiz yıl hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde yapılan protestolarda şiddet olayları artarak devam ediyor.Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin diğer illerine sıçrayan protesto gösterilerinin yıl dönümü nedeniyle başta başkent Bağdat olmak ülkenin güneyinde halk sokaklara döküldü.

Irak’ta geçtiğimiz yıl hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde yapılan protestolarda şiddet olayları artarak devam ediyor.
Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin diğer illerine sıçrayan protesto gösterilerinin yıl dönümü nedeniyle başta başkent Bağdat olmak ülkenin güneyinde halk sokaklara döküldü. Polis, güvenlik barikatını geçmeye çalışan ve taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde protestocular valilik binasının kapsının önünde lastikler yaktı. Valilik binasını basmaya çalışan protestocuları, güvenlik güçleri engelledi.
Protestocuların başkentteki Yeşil Bölge’ye geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda en 70 kişi yaralandı. Akşam saatleriyle birlikte protestocular Tahrir Meydanı’na geri döndü.
Babil kentinde ise protestocular, Babil İl Meclisi Eski Başkanı Raad el-Cuburi’nin evini ateşe verdiler. Kalabalığı dağıtmak için güvenlik güçleri havaya ateş açtı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Askeri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, protestocuların güvenlik güçlerine el bombası attığını aktardı.
Öte yandan, Irak’ta geçen yıl yapılan protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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