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  4. Irak’taki protestolarda yaralı sayısı 59’a yükseldi

Irak’taki protestolarda yaralı sayısı 59’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

Irak’ın Vasit kentinde bugün başlayan hükümet karşıtı protestolarda, şiddet olayları nedeniyle yaralananların sayısı 59’a yükseldi.Irak’ın Vasit kentinde, ülke genelinde aylardır süregelen protestolar nedeniyle kapatılan okul ve üniversitelerin yeniden açılmasını isteyen Öğretmenler Sendikasının kararını protesto etme amacıyla düzenlenen gösteride 59 kişi yaralandı.

Irak’ın Vasit kentinde bugün başlayan hükümet karşıtı protestolarda, şiddet olayları nedeniyle yaralananların sayısı 59’a yükseldi.

Irak’ın Vasit kentinde, ülke genelinde aylardır süregelen protestolar nedeniyle kapatılan okul ve üniversitelerin yeniden açılmasını isteyen Öğretmenler Sendikasının kararını protesto etme amacıyla düzenlenen gösteride 59 kişi yaralandı. Vasit Üniversitesi kapısını ateşe veren protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede, 59 yaralıdan 48’inin güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi. Vasit Polis Müdürünün protestocuları tehdit etmesi üzerine protestocular Polis Müdürlüğünün binası önünde toplandı.

Öte yandan, Başkent Bağdat’taki protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler okulların yeniden açılması kararını protesto ederken, Necef kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Necef-Kufa yolunu lastikler yakarak kapatan protestocular, isteklerini alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla kişi de yaralandı. Baskıların artması üzerine, Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

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