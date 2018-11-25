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Irak'taki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 01:25 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yayımladığı yazılı açıklamada, Vasıt ilinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Ülkeyi 2 gündür etkisi altına alan selde yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, Salahaddin ilinde 5, Zi Kar'da 2, Basra'da 1, Meysan'da 1 ve Vasit ilinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, selin vurduğu Salahaddin ilinin Şırgat ilçesi başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmişti.

Abdulmehdi, bölgeye ivedi olarak yardım ulaştırılması, hasarın tespit edilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu kaydetmişti.

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6 ölü ırak sel

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