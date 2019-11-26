Irak’taki şiddet olaylarında 57 kişi yaralandı

Irak’ın başkenti Bağdat ile Zikar ilindeki protesto gösterilerinde meydana gelen olaylarda protestocular, güvenlik güçleri ve sivil savunma mensubu olmak üzere toplam 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı protesto gösterilerine ve şiddet olaylarına sahne olan Irak’ta tansiyon düşmüyor. Bağdat’taki Reşit Caddesi’nde sivil savunma güçlerine mensup 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Bağdat Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Reşit ve Hafız Kazı semtlerindeki yangını söndürmeye çalışan sivil savunma araçlarının molotofkokteyli saldırısına maruz kaldığı, olayda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şiddet olaylarının yaşandığı Zikar ilinde ise 28 polis mensubu yaralandı. Zikar Polis Müdürlüğü kentin kuzeyindeki Garraf Petrol Sahası kapısında meydana gelen şiddet olaylarında 28 polisin yaralandığını duyurdu. Bazı milletvekillerinin evlerinin ateşe verildiği kentte bugün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan Bağdat’ın güneyinde bulunan Babil kentindeki protesto gösterilerinde çıkan olaylarda 19 protestocunun yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynakları olaylarda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Irak’taki protestolarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına ilişkin açıklama yapan İngiltere’nin Bağdat Büyükelçiliği orantısız güç kullanılmasını kınayarak, Irak Anayasası’nın vatandaşlarına tanıdığı barışçıl gösteri haklarını desteklediklerini kaydetti.

Irak’ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330’den fazla kişi gaz bombası ve gerçek mermi ile hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

