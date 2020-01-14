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  4. Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü

Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü

BAĞDAT (AA) - Iraklı Şii grupların temsilcileri, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda "güçlerin birleştirilmesi" kararı aldı.

Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Asaib Ehlil Hak, Seyid Şuheda Tugayları, Nuceba Hareketi ve Seraya es-Selam'dan temsilcilerle İran'ın Kum kentinde bir araya geldi.

Nuceba Hareketi Sözcüsü Nasr eş-Şammari, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu gruplarla gerçekleştirilen görüşmede, ABD güçlerinin tamamen Irak'tan çekilmesi için "güçlerin birleştirilmesi ve koordine edilmesi" kararının alındığını söyledi.

Şammari, Iraklı Şii örgütlerin hükümete ve meclise diplomatik yollardan yabancı güçlerin ülkeden çıkartılması için "fırsat tanıdığını" ifade etti.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Mukteda es-Sadr Nuceba Hareketi

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