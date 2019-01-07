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Irak'taki Şii milis gücünden "ülkedeki ABD güçlerini vurma" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Irak'taki Şii milis gücünden "ülkedeki ABD güçlerini vurma" tehdidi

BAĞDAT (AA) - İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asaib Ehl el-Hak, hükümet ve parlamentonun harekete geçmemesi durumunda, Irak'taki ABD güçlerini vuracakları tehdidinde bulundu.

Asaib Ehl el-Hak askeri sözcüsü Cevad et-Talibavi, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikalı Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, aleni şekilde Bağdat sokaklarında dolaşmasının, "ülkenin egemenliğinin açık bir şekilde ihlali ve Irak topraklarında herhangi bir yabancı kuvvetin varlığını kabul etmeyen halkın iradesine meydan okuma" anlamı taşıdığını ifade etti.

Amerikalı tuğgeneralin Bağdat sokaklarındaki gezintisi karşısında öfkelendiklerini belirten Talibavi, ABD askerlerinin, ülkenin bazı illerindeki illegal varlığı, konuşlanması ve hareketliliğini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Talibavi, Irak'ta ABD güçlerine ait yeni yayılma hareketleri tespit ettiklerine dikkati çekerek hükümet ve parlamentonun harekete geçmemesi durumunda, Irak'taki ABD güçlerini vuracakları tehdidinde bulundu.

Irak Başbakanı Abdullah el-Mehdi ile Temsilciler Meclisine, ABD güçlerinin Bağdat sokaklarındaki hareketleri karşısında net ve kesin tutum belirlemesi ve bunu açıklaması çağrısı yapan Talibavi, "Irak diplomasisi, eğer net bir tutum belirleyemezse, biz, ABD'nin ülkenin bazı bölgelerindeki varlığının, doğrudan ve dolaylı işgalinin karşısında duracağız, askerlerinin ülkedeki hareketlerini sınırlandıracağız." ifadesine yer verdi.

Irak'taki uluslararası koalisyon güçleri komutanı Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, cuma günü Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

Irak'taki Şii lideri Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu olaya tepki göstererek bunu, "Irak halkının iradesine meydan okuma ve yeni bir egemenlik ihlali" şeklinde değerlendirmişti.

- ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Asaib Ehl el-Hak Bağdat ırak

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