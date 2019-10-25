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Irak'taki Şiilerin dini merci Sistani'den "kaos" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini savundu

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesinin ardından dini mercinin Irak'taki gösterilere ilişkin mesajını okudu.

Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan Sistani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak saldırmaması gerekirken, kamu ve özel mallara da zarar verilmemesi lazım. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı hiçbir şekilde şiddet kullanmamalı ve kaosa yer vermemeli. Güvenlik güçlerine, 'barışçıl gösterilerin vatandaşlara verilen anayasal hak' olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

- "Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı"

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi.

Irak hükümetinin, göstericilere yönelik şiddetin araştırıldığı raporunu da eleştiren Sistani, raporun şiddet kullanımındaki gerçekleri ortaya çıkarmadığını belirtti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

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