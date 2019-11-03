Irak'taki sivil itaatsizlik eylemleri genişliyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, başlattıkları sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yolları trafiğe kapattı.

Iraklı aktivist Nasr el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzlerce gösterici Misan vilayetinin Meşru bölgesinde bulunan petrol kuyularına giden ana yolu trafiğe kapattı. Ayrıca petrol şirket çalışanlarının işe gitmesini engelledi." ifadelerini kullandı.

Esedi, yol kapatmalarının başkent Bağdat ile Basra ve Zikar vilayetlerinde başlatılan sivil itaatsizlik eyleminin bir parçası olduğunu söyledi.

Irak'ın başka bir güney vilayeti olan Vasıt'taki bir başka aktivist Kerim Hatım da göstericilerin vilayet merkezinde yolları trafiğe kapattığını aktardı.

Bağdat ve diğer bazı vilayetlerdeki göstericiler, bu sabah yolları trafiğe kapattıklarını ve sivil itaatsizlik eylemine başladıklarını duyurmuştu.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

