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Irak'taki "Spyker katliamı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın üç yıl önce gerçekleştirdiği katliama katılmakla suçlanan 14 sanık idam cezasına çarptırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve yüzlerce askerin ölümüyle sonuçlanan Spyker Üssü'ndeki katliama katılmakla suçlanan 14 sanık idam cezasına çarptırıldı.

"Spyker katliamı" dosyasıyla ilgili Hükümet Komitesi Başkanı Muin el-Kazımi, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak yargısı, Spyker katliamında yer alan 14 sanık hakkında idam cezası verdi." dedi.

Söz konusu sanıkların terörle mücadele yasasına göre yargılandığını ifade eden Kazımi, katliamdaki kurbanların ailelerinin karardan memnun olduğunu ve bir an önce hükmün uygulanmasını istediğini aktardı.

Verilen kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Aynı davada idam cezasına çarptırılan 36 sanık 21 Ağustos'ta Zi Kar ilindeki Nasıriyye Hapishanesi'nde idam edilmişti.

Merkezi Cinayet Mahkemesi, katliamda yer aldıkları gerekçesiyle 2015 yılında 180 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak davanın gizli görülmesi nedeniyle şimdiye kadar kaç kişinin tutuklandığı tam olarak bilinmiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Salahaddin'in Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde yer alan bin 700 asker adayı ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmişti. Örgüt, olayın görüntülerini de propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlamıştı.

Irak hükümeti, Salahaddin'i geri aldıktan sonra kentte bazı askerlerin naaşlarının yer aldığı toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Spyker

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