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Irak'taki Türkmenlerden Türk iş adamlarına çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Türkmenler, yıllardır süren terör olayları nedeniyle tahribata uğrayan Irak'ın kalkınması için Türk iş adamları ve yatırımcıları bu ülkeye çağırdı

KERKÜK (AA) - Türkmenler, yıllardır süren terör olayları nedeniyle tahribata uğrayan Irak'ın kalkınması için Türk iş adamları ve yatırımcıları bu ülkeye çağırdı.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın çatışmalar ve terör olayları nedeniyle büyük yıkıma uğradığını ifade etti.

Terör yorgunu ülkede Türk iş adamlarını görmek istediklerini söyleyen Mehdi, "Irak'ın kalkınmasında Türkiye'nin rolü ve ağırlığı olmalı. Türk yatırımcıların, Irak geneli ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük, Musul, Telafer ve Tuzhurmatu gibi yerlere yatırımlar yapması oldukça büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kalkınma projelerinin başlatılması için her iki ülke iş adamlarının da üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu söyleyen Kerkük Vakfı Üyesi Mahir Nakib de "Türk ve Türkmen iş adamları yatırım projelerinde ortaklık yapmalı." diye konuştu.

Nakib, özel sektörde Türkiye modelinin Irak'ta oluşturulmasının kalkınma projeleri için faydalı olacağına inandıklarını vurguladı.

Kerkük'te eğitim düzeyi çok iyi olmasına rağmen genç kesimde ciddi bir işsizlik olduğunu belirten Nakib, Irak'ta gençliği faydalı bir şekilde istihdam edecek bir mekanizma bulunmadığını ifade etti. Nakib, bunun Türkiye'nin kalkınma, yatırım ve istihdam girişimleriyle önleneceğine inandıklarını kaydetti.

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