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Irak'taki Türkmenlerden Yeni Zelanda saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: - "İslam dünyası aşırıcılar ve teröristlerin hedefi haline geldi"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin, "İslam dünyası aşırıcılar ve teröristlerin hedefi haline geldi." dedi.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Aşiretleri Meclisi'nde bir araya gelen Türkmenler ,Yeni Zelanda’daki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkmenler adına basın açıklaması yapan ITC Başkanı Erşat Salihi, "Bu korkunç olay İslam dinini hedef almıştır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'daki olayın ne yazık ki İslam dünyasının dışında hiç kimsenin umurunda olmadığına dikkati çeken Salihi, "İslam dünyası artık aşırıcılar ve teröristlerin hedefi haline geldi." dedi.

Olayın İslam dünyası ve Müslümanları karartarak barış dinini bir terör dini olarak lanse etmeye çalışmanın sonucu olduğunu kaydeden Salihi, "Yeni Zelanda saldırısının boyutu göründüğünden daha büyük ve tehlikelidir." uyarısında bulundu.

Her gün İslam dünyasında temiz kanların akıtıldığını söyleyen Salihi, "Filistin, Doğu Türkistan, Dağlık Karabağ ve çok sayıda Müslüman ülkede temiz kanların akıtılmasına ve Müslüman ülkelerin de seyirci kalmasına hayret ediyoruz." diye konuştu.

Salihi, giderek artan bu olayların önüne geçilmesi için İslam Dünyası ve Müslüman ülkelerin birleşmeleri gerektiğini aktardı.

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