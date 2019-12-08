Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi'den kapsamlı diyalog çağrısı

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e göstericiler, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan kapsamlı bir diyalog başlatması çağrısı yaptı.

Allavi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülkenin girdiği zor sürecin atlatılması için Salih'e tavsiyelerde bulundu.

Mecliste 21 milletvekili bulunan ve ülkede seküler politikasıyla tanınan koalisyonun lideri Allavi, göstericilerin bastırılmasında yer almayan siyasi partiler, barışçıl göstericiler, federasyon ve sendika temsilcilerinin katılacağı kapsamlı bir diyaloğun başlatılması gerektiğini ifade etti.

Allavi, bu diyalog vesilesiyle göstericilerin talepleri arasındaki seçim komisyonu ve yasası, başbakanlık, geçici hükümetin işleyişi ve göstericileri öldürenlerden hesap sorulması gibi konuların ele alınabileceğini belirtti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

