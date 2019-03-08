HABER

Irak'taki yabancı uyruklu DEAŞ mensupları idam edilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, tüm DEAŞ şüphelilerinin ülke yasalarına göre yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabileceklerini söyledi

İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, tüm DEAŞ şüphelilerinin ülke yasalarına göre yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabileceklerini belirtti.

Salih, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National'a verdiği röportajda, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana yakalanan DEAŞ şüphelilerinin Irak yasalarına göre yargılanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Salih, "DEAŞ şüphelileri, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabilir. Irak yasalarında ölüm cezası var ve buna göre hareket edeceğiz." dedi.

"Yabancı (DEAŞ) savaşçıların, Irak topraklarında ya da Irak vatandaşlarına karşı terör eylemleri gerçekleştirdiklerine dair kesinleşmiş dosyalar var." diyen Salih, "Bu dosyalarda da Irak yasaları uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Iraklı güçler, 3 yıldan uzun süre ülke topraklarının üçte birini elinde tutan DEAŞ'ın, Aralık 2017'de büyük oranda temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Irak Cumhurbaşkanı, önceki gün yaptığı bir konuşmada, DEAŞ'ın hala Irak-Suriye sınırı üzerinde varlık göstermeye devam ettiğini belirtmişti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Iraklı yetkililerin, aralarında en az 13 Fransa vatandaşı bulunan 280 DEAŞ şüphelisini Suriye'den teslim aldığını bildirmişti.

Londra merkezli Uluslararası Radikalizm Çalışma Merkezi, Haziran 2018'de yayımladığı bir araştırma raporuyla, 80 farklı ülkeden 41 bin 490 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ'a katıldığını duyurmuştu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Kadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyorKadınların yaşamını, atık malzemelerden yaptığı biblolarla anlatıyor
ESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleriESOGÜ’de Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.