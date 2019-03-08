Irak'taki yabancı uyruklu DEAŞ mensupları idam edilebilir

İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, tüm DEAŞ şüphelilerinin ülke yasalarına göre yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabileceklerini belirtti.

Salih, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National'a verdiği röportajda, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana yakalanan DEAŞ şüphelilerinin Irak yasalarına göre yargılanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Salih, "DEAŞ şüphelileri, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabilir. Irak yasalarında ölüm cezası var ve buna göre hareket edeceğiz." dedi.

"Yabancı (DEAŞ) savaşçıların, Irak topraklarında ya da Irak vatandaşlarına karşı terör eylemleri gerçekleştirdiklerine dair kesinleşmiş dosyalar var." diyen Salih, "Bu dosyalarda da Irak yasaları uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Iraklı güçler, 3 yıldan uzun süre ülke topraklarının üçte birini elinde tutan DEAŞ'ın, Aralık 2017'de büyük oranda temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Irak Cumhurbaşkanı, önceki gün yaptığı bir konuşmada, DEAŞ'ın hala Irak-Suriye sınırı üzerinde varlık göstermeye devam ettiğini belirtmişti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Iraklı yetkililerin, aralarında en az 13 Fransa vatandaşı bulunan 280 DEAŞ şüphelisini Suriye'den teslim aldığını bildirmişti.

Londra merkezli Uluslararası Radikalizm Çalışma Merkezi, Haziran 2018'de yayımladığı bir araştırma raporuyla, 80 farklı ülkeden 41 bin 490 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ'a katıldığını duyurmuştu.

