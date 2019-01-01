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Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:52 | Son Güncelleme

Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyif Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 10 kişinin gerçek mermi, 94 kişinin ise havai fişeklerin neden olduğu kazalar neticesinde yaralandığını belirtti.

İlk belirlemelere göre yılbaşı kutlamalarında 45'i başkent Bağdat'ta olmak üzere ülke genelinde toplam 104 kişinin yaralandığını aktaran Bedir, yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında kullanılan havai fişek ve gerçek mermiler her yıl birçok insanın yaralanmasına neden oluyor.

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gerçek mermi havai fişek ırak yılbaşı kutlamaları

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