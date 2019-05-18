Irak'tan 30 yabancı işçi ayrıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Basra Petrol Şirketi Genel Müdürü İhsan Abdulcebbar, Batı Kurna Petrol Sahası'ndaki 30 yabancı personelin Irak'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini söyledi.

Abdulcebbar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Batı Kurna Petrol Sahası'ndaki 30 yabancı çalışanın bölgede ABD ile İran arasında artan gerginlik neticesi tedbir olarak ülkeden ayrıldıklarını belirtti.

Abdulcebbar, bu durumun günlük 440 bin varil olan petrol üretimini herhangi etkilemeyeceğini ifade etti.

Irak Enerji Bakanlığı, Çarşamba günü Amerikan ExxonMobil Şirketi çalışanlarının Batı Kurna'dan ayrıldığına dair söylentileri yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü, ülkenin Bağdat Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak'ı terk etmelerini istemişti.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, İran ile Basra Körfezi'nde artan askeri gerilim nedeniyle diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği belirtilmişti.

Talimat, Washington yönetiminin, geçen hafta İran'ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılar planladıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından gelmişti. Büyükelçilik, Pazar günü yayımladığı açıklamada da ABD vatandaşlarına "artan gerilimler nedeniyle" Irak'a seyahat uyarısında bulunmuştu.

