Irak'tan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin İran yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarına tepki

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin, İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasıyla ilgili bazı açıklamalarının Irak'ın içişlerini ilgilendirdiğini, bunun "diplomatik teamüllere aykırı" olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yayımladığı yazılı açıklamada, Bağdat'taki Washington Büyükelçiliğinin, ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulmasıyla ilgili açıklamalarını takip ettiklerini kaydetti.

Söz konusu açıklamanın bazı kısımlarının, Irak'ın iç güvenliğiyle ilgili olduğu ve bu bağlamda uluslararası hukukun köklü bir ilkesi olarak ülkelerin egemenliğine saygıyı ihlal ettiği ve diplomatik teamüllere aykırı olduğu belirtildi.

"İç güvenlik reformu ve emniyet güçlerinin statüsü meseleleri başta olmak üzere Irak, ülkenin içişlerine müdahaleyi reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin Facebook üzerinden yayımladığı "uluslararası teamüllere aykırı" bu mesajları silmesi ve tekrarından kaçınması istendi.