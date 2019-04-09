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Irak’tan ABD’nin "İran Devrim Muhafızları" kararı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Gücü'ne yönelik kararın durdurulması için ABD, Suudi Arabistan ve Mısır ile iletişime geçtiğini belirtti - Abdulmehdi, ülkesinin hiçbir bölgesel çatışmanın tarafı olmayacağını söyledi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını durdurması için "ABD, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimiyle iletişime geçtiklerini" belirtti.

Abdulmehdi, haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DMO'yu, terör örgütleri listesine alma kararına değinen Abdulmehdi, "İran Devrim Muhafızları Gücü'ne yönelik kararı durdurmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD yönetimiyle iletişime geçtik ancak Trump kararında ısrarlıydı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, tüm ülkelerle ilişkilerini koruyacaklarını belirterek, "ABD ve İran'a, 'Irak'ın çıkar çatışmalarının sahası olmasını istemediğimizi' ilettik. Irak, hiçbir bölgesel çatışmanın tarafı olmayacak." dedi.

- Suudi Arabistan ile ilişkiler

Suudi Arabistan'ı yakında ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Abdulmehdi, "Ürdün ve İran'la oluğu gibi Suudi Arabistan ile de birtakım anlaşmalar imzalayacağız. Irak, komşu ve bölge ülkelerle ortak çıkarlar temelinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkesinin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

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