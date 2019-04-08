BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararına ilişkin tutumlarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

İran’a yönelik yaptırımları reddettiklerini ifade eden Hekim, başkent Bağdat’ta yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu kararına ilişkin tutumları hakkındaki soruya, "Kararı inceleyeceğiz daha sonra ona göre uygun bir adım atacağız ve bunu duyuracağız." dedi.

Iraklı Bakan, açıklamasının devamında, “Irak olarak, İran’a yönelik tek taraflı yaptırımları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

- ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

