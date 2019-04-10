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Irak’tan ABD’ye Devrim Muhafızları tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, “Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran Devrim Muhafızları’nı “yabancı terör örgütleri” listesine eklemişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, “Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran Devrim Muhafızları’nı “yabancı terör örgütleri” listesine eklemişti. Karar hakkında açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, “Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek” dedi.
Sahhaf, “Irak’ın herhangi bir komşu ülkeye saldırmak veya zarar vermek için bir üs olmayacağına dair almış olduğumuz tutumumuza bağlıyız” ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu İran’daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu.

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