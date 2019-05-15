ABD’nin Irak’ta acil görevde bulunmayan bütün hükumet çalışanlarını ülkeyi terk etmeye çağırması üzerine açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkede istikrarın sağlandığını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada ülkede istikrarın sağlandığını belirterek, “Ülkede istikrar gayet iyi. Irak komşularına saygı duyan ve karşılıklı ilişkiler çerçevesinde çıkarını koruyan egemen bir ülkedir” dedi. Bütün taraflarla koordine yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bölgenin ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlamak için diyaloga bağlıyız” ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta acil görevde bulunmayan tüm hükumet çalışanlarını ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.