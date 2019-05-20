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Irak'tan "Füze saldırısı Yeşil Bölge'nin açılmasını engellemez" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:55 | Son Güncelleme

Irak'tan "Füze saldırısı Yeşil Bölge'nin açılmasını engellemez" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle yapılan saldırının, önümüzdeki günlerde bölgenin tamamının trafiğe açılmasını engellemeyeceği bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin askeri genel sekreteri Muhammed Beyati, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi saldırısı, bu bölgenin önümüzdeki günlerde tamamının trafiğe açılmasının önünde engel teşkil etmiyor. Yeşil Bölge'nin tamamı trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.

2003'te ABD işgaliyle birlikte beton duvarlarla örülerek trafiğe kapatılan bölgenin bir bölümü geçen aylarda açılmış, Iraklı yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgenin tümünün trafiğe açılacağını açıklamıştı.

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