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Irak'tan, İngiltere'nin deneyimlerinden yararlanma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 05:38 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak'ta istikrar, ekonomi, küçük ve orta ölçekli firmalar ve tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda İngiltere'nin deneyiminden daha fazla yararlanma imkanı sunuyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinde istikrarın İngiltere'nin deneyimlerinden daha fazla yararlanma imkanı verdiğini dile getirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'u başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti.

Fox'la görüşmesinde Abdulmehdi, ekonomi, ticaret, yatırım ve hayati öneme sahip sektörlerin geliştirilmesi konularına ağırlık verdi.

Abdulmehdi, "Irak'ta istikrar, ekonomi, küçük ve orta ölçekli firmalar ve tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda İngiltere'nin deneyiminden daha fazla yararlanma imkanı sunuyor." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, ülkedeki öncelikli altyapı projelerine verdiği destekten dolayı İngiltere'ye teşekkür etti.

İngiliz Bakan Fox da ülkede tanık olduğu istikrardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İngiltere'nin Irak'la iş birliğini güçlendirmeyi ve yatırımlarını artırmak istediğini, maliye, hukuk ve istihdam alanlarında deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

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