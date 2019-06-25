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Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki gerilimi azaltma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 22:34 | Son Güncelleme

Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki gerilimi azaltma" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'ye bölgedeki gerginliğin azaltılması için aktif rol oynama çağrısı yaptı.

Salih, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih Başbakan May'e, İngiltere'nin bölgedeki gerginliği azaltma ve istikrarı sağlamak için aktif rol oynaması çağrısında bulundu.

Görüşmede, İngiltere- Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Theresa May

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