Irak’tan Pompeo’nun sürpriz ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Irak’a yaptığı sürpriz ziyarete ilişkin Irak yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada başta İran krizi olmak üzere birçok konuda görüşüldüğü aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Almanya’daki programını iptal ederek Irak’a yaptığı sürpriz ziyarete ilişkin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden açıklama geldi.

“Irak bölgedeki eski konumuna kavuştu”

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların etkisinin sürdüğü ve bölgede tansiyonun yükseldiği bir döneme denk gelen ziyaret hakkında yapılan açıklamada Irak Başbakanı’nın görüşmede ülkesinin çıkarı doğrultusunda bütün taraflarla ilişkilerini sürdürmek istediği ve anlaşmazlıklar yerine ortak bağlar oluşturmaya çalıştığı aktarıldı. Açıklamada, “Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi çok önemli. Irak bölgedeki eski konumuna kavuştu artık Bağdat çekişme ve çatışma yerine herkesin bir araya geldiği bir konum haline geldi” ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin aralarında İran’ın bulunduğu bütün komşu ve dost ülkelerle dostluk köprüsünü sürdüreceğini belirten Irak Başbakanı’nın açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak’ın ABD’nin çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil şirketiyle anlaşmasını memnuniyetle karşıladı" denildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Exxon Mobil ve Çin’in Petro China şirketleriyle yakında 53 milyar dolarlık anlaşma imzalayacaklarını açıklamıştı.

