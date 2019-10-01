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Irak’tan protestolar için resmi açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat’ta düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını doğruladı.Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat’ta ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek amacı ile düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 200 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat’ta düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını doğruladı.
Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat’ta ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek amacı ile düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 200 kişinin de yaralandığını doğruladı. Açıklamada, yaralılar arasındaki 40 kişinin güvenlik güçleri mensubu olduğu kaydedilerek yaralıların büyük bir kısmının taburcu edildiği 50 yaralının tedavisinin hala sürdüğü bildirildi.
Öte yandan gösterilerdeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Şii lider Mukteda Sadr, hükümeti konuyla ilgili soruşturma yapmaya çağırdı.

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