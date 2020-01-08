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  4. Irak'tan "Saldırıda can kaybımız yok" açıklaması

Irak'tan "Saldırıda can kaybımız yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Irak'tan "Saldırıda can kaybımız yok" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN

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