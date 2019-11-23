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Irak'tan Savunma Bakanı Şammari'ye ilişkin iddialara yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 22:28 | Son Güncelleme

Irak Savunma Bakanlığı: - "Bakan Şammari, göreve geldiğinden beri hiçbir ülkeyle herhangi bir anlaşma imzalamadı. Bu da tek başına suçluları ürküten bir durumdur"

BAĞDAT (AA) - Irak, İsveç basınının, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ile ilgili ortaya attığı iddialara yanıt verdi.

Irak Savunma Bakanlığı, "Şammari'nin İsveç vatandaşlığına sahip olduğunun ve kendisine 2016'da birkaç ciddi suçlama yöneltilmesine rağmen yargılamanın duruşmadan bir gün önce durdurulduğu"nun öne sürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Şammari, göstericiler ve meşru taleplerinin yanında açık şekilde durduğunu, göstericilerle güvenlik güçlerini öldürenlerin 'üçüncü bir taraf' olduğunu açıklaması sonrası hedef haline geldi. Bazı şüpheli medya organları ve sosyal medya sayfalarında Bakanın mesleki becerisi ve imajını bozmak amaçlı yalan haberlere yer verildi." ifadeleri kullanıldı.

Şammari ile ilgili iddiaların haberleştirilmesinin arkasında "üçüncü bir tarafın" olduğu kaydedilerek, "Bakan Şammari, göreve geldiğinden beri hiçbir ülkeyle herhangi bir anlaşma imzalamadı. Bu da tek başına suçluları ürküten bir durumdur." denildi.

Iraklı Bakanın, İsveç'te söz konusu haberleri çıkaranlarla ilgili avukatı aracılığıyla yargı yoluna gideceği de belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Şammari'nin İsveç vatandaşlığına sahip olduğu ve kendisine 2016'da birkaç ciddi suçlama yöneltildiği ancak yargılamanın duruşmadan bir gün önce durdurulduğu öne sürülmüştü.

Şammari, Iraklı yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı göstericiler ve güvenlik güçlerine kimlerin saldırdığına ilişkin soruya "Göstericilerle güvenlik güçlerimize saldıranlar Iraklı değil, üçüncü bir taraftır." yanıtı vermişti.

Bakanın "üçüncü taraf" açıklamasında İran'ı kastettiği yorumları yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak isveç Savunma Bakanı Necah eş-Şammari

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