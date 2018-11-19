Irak'tan Suudi Arabistan ile enerji iş birliği mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suudi Arabistan ile enerji alanında iş birliği mesajı verdi.

Salih, Suudi Arabistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak ve Suudi Arabistan hükümetleri, enerji ve yatırım alanında faydalı projeleri izleyecek." ifadelerini kullandı.

Irak'ın terörle mücadelesini yeni tamamladığını ifade eden Salih, Arap ve Müslüman komşu ülkelerle de ilişkileri güçlendireceklerini kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan yönetiminin, Berhem Salih'e, "İran'dan alınan elektrik hizmetine alternatif olarak, bu alanda destek sunabileceği mesajını ilettiği" iddia ediliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgesel ziyaretleri kapsamında dün Suudi Arabistan'a gitmişti. Salih burada Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Salih'in Tahran ve Riyad arasındaki sorunların giderilmesi ve müzakerelerin başlaması için ara buluculuk yapacağı iddia edilmişti. Salih'in basın ofisi ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.