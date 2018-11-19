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Irak'tan Tahran ve Riyad arasında ara buluculuk iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Irak'tan Tahran ve Riyad arasında ara buluculuk iddiasına yalanlama

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, İran ve Suudi Arabistan arasında ara buluculuk yapacağı iddiasını yalanladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Körfez basını resmi olmayan kaynaklara dayandırarak, Cumhurbaşkanının 'Tahran'dan Riyad'a ara buluculuk ve müzakere mesajı taşıdığı' yönünde haberler yayımladı. Söz konusu haberin kesinlikle doğru olmadığını ifade ediyoruz." denildi.

Salih'in bölge ziyaretinde "Irak'ın ara buluculuk yapmayacağı, bölgedeki çatışmalardan uzak durmak istediği" yönündeki tutum ve açıklamasının ön planda tutulduğu kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göreve geldikten kısa süre sonra bölge ziyaretine Kuveyt'ten başlayarak, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, İran ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Salih'in Tahran ve Riyad arasında yaşanan sorunların müzakere edilmesi için ara buluculuk yapacağı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ara buluculuk Berhem Salih ırak

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