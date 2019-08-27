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Irak'tan "ülkenin çatışma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 02:21 | Son Güncelleme

Irak'tan "ülkenin çatışma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığından, ülkenin bir çatışma sahası olmasına izin verilmeyeceği ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kanalıyla gerekli hukuki ve diplomatik önlemlerin alınacağı bildirildi.

Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarının bulunduğu üslere hava saldırıları düzenlenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hakim'in, konuyla ilgili ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra bazı Arap ülkelerinin büyükelçi ve maslahatgüzarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hakim'in gerçekleştirdiği görüşmelerde, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin vurgulandığı ve ülkenin, bölgedeki krizlerin içine çekilmesine karşı koyulacağının yinelendiği kaydedildi.

Irak'ın iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada, ülkenin bir çatışma sahasına dönüşmesine izin verilmeyeceği ve egemenliğinin çiğnenmesi durumunda BM ile BMGK kanalıyla gerekli hukuki ve diplomatik önlemlerin alınacağı vurgulandı.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla, Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Bağdat Haşdi Şabi hava saldısı Irak Dışişleri Bakanlığı

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