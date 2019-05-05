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Irak'tan uluslararası topluma "İsrail'e baskı uygulayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Irak Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Musenne Emin: - "Siyonistler, sivil, insani yardım kuruluşları ve medya organlarını hedef almaktan tereddüt etmiyor" - "İşlenen suçların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun Siyonistlere baskı uygulaması gerekiyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçların önüne geçilmesi için uluslararası topluma ivedi bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Musenna Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze ve Filistin'in işgal edilen diğer bölgelerinde şu anda ve geçmişte meydana gelenler, İsrail'in gerekçesiz işlediği suçlar olup, uluslararası sözleşmeler ve hukukun ihlal edilmesidir. Saldırılar durmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Siyonistler, sivil, insani yardım kuruluşları ve medya organlarını hedef almaktan tereddüt etmiyor." diyen Emin, "İşlenen suçların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun Siyonistlere baskı uygulaması gerekiyor." dedi.

- İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 13 Filistinli şehit olmuş, 80 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

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Filistin ırak

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